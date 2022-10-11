На переправе в Крыму начали работать все четыре парома, находящиеся в порту Керчи
В Крыму запустили в работу все четыре находящиеся в Керчи парома. Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, они курсируют между полуостровом и Краснодарским краем.
"Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И ещё ждём", — приводит его слова ТАСС.
Лукашенко добавил, что в Керчь следует железнодорожный паром, который переоборудуют для перевозки автомобилей, как это делали при организации переправы в 2014 году.
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.