На переправе в Крыму начали работать все четыре парома, находящиеся в порту Керчи

В Крыму запустили в работу все четыре находящиеся в Керчи парома. Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, они курсируют между полуостровом и Краснодарским краем.

"Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И ещё ждём", — приводит его слова ТАСС.