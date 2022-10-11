Названа наиболее востребованная военная специальность при мобилизации в Москве
Замвоенкома Москвы Локтев заявил, что при мобилизации наиболее востребованы мотострелки
При призыве россиян на службу в рамках частичной мобилизации в Москве наиболее востребованы мотострелки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель столичного военкомата полковник Максим Локтев.
"В Москве набираются граждане с военно-учётными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", — сказал он.
Призванные в рамках частичной мобилизации граждане обеспечиваются необходимым обмундированием, размещаются в комфортных условиях в штатном режиме, добавил Локтев. По его словам, необходимую профессиональную военную подготовку они проходят в воинских частях, куда направляются из военных комиссариатов и мобилизационных пунктов.
Ранее в Госдуме предложили освобождать от мобилизации родных погибших. Один из инициаторов — лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По мнению авторов законопроекта, это поможет РФ бороться с демографическим кризисом.