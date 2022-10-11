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11 октября, 06:01

Названа наиболее востребованная военная специальность при мобилизации в Москве

Замвоенкома Москвы Локтев заявил, что при мобилизации наиболее востребованы мотострелки

При призыве россиян на службу в рамках частичной мобилизации в Москве наиболее востребованы мотострелки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель столичного военкомата полковник Максим Локтев.

"В Москве набираются граждане с военно-учётными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", — сказал он.

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане обеспечиваются необходимым обмундированием, размещаются в комфортных условиях в штатном режиме, добавил Локтев. По его словам, необходимую профессиональную военную подготовку они проходят в воинских частях, куда направляются из военных комиссариатов и мобилизационных пунктов.

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Объясняем.рф

Светлана Оперук

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