Названа наиболее востребованная военная специальность при мобилизации в Москве

При призыве россиян на службу в рамках частичной мобилизации в Москве наиболее востребованы мотострелки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель столичного военкомата полковник Максим Локтев.

"В Москве набираются граждане с военно-учётными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", — сказал он.

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане обеспечиваются необходимым обмундированием, размещаются в комфортных условиях в штатном режиме, добавил Локтев. По его словам, необходимую профессиональную военную подготовку они проходят в воинских частях, куда направляются из военных комиссариатов и мобилизационных пунктов.