В МИД РФ призвали США и НАТО осознать опасность эскалации напряжённости
Рябков предупредил США и Запад об опасности неконтролируемой эскалации
Россия будет вынуждена применить контрмеры из-за всё большей вовлечённости США и Евросоюза в украинский конфликт, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — приводит его слова РИА "Новости".
Непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооружённых формирований Украины на территории стран НАТО, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций всё больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне Киева, и в Москве с сожалением отмечают это, добавил дипломат.
При этом очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России, о чём Москва предупреждает и надеется, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации.
Ранее во Франции предостерегли США от попыток добиться господства за счёт ЕС. По словам французского министра Брюно Лё Мэра, ситуация, когда Вашингтон продаёт свой сжиженный природный газ Европе в четыре раза дороже, чем своим промышленникам, неприемлема.
VK / МИД России