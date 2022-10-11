В МИД РФ призвали США и НАТО осознать опасность эскалации напряжённости

Россия будет вынуждена применить контрмеры из-за всё большей вовлечённости США и Евросоюза в украинский конфликт, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — приводит его слова РИА "Новости".

Непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооружённых формирований Украины на территории стран НАТО, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций всё больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне Киева, и в Москве с сожалением отмечают это, добавил дипломат.

При этом очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России, о чём Москва предупреждает и надеется, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации.