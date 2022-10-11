Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не грозит применением ядерного оружия. Эту тему муссируют в западных столицах в попытках изобличить Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает", — пояснил РИА "Новости" дипломат.

Он также напомнил, что в военной доктрине России чётко определены условия применения ядерного оружия. Так, Москва может задействовать его, если достоверно узнает об атаке баллистическими ракетами, а также если противник попытается воздействовать на критически важные государственные и военные объекты, прекращение работоспособности которых может обернуться выводом из строя ответных ядерных сил. К тому же Россия оставляет за собой право реагировать применением ядерного оружия, когда само существование государства ставится под угрозу.