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11 октября, 04:21

Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о новых санкциях против России

<p>Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/51910018690/in/photolist-MZiu2A-2n5dZkM-2n5ckkQ-2k2WeKP-cC6j83-MtWvi3-2n5cq1r-E5QYv8-2ntJ1ir-2ntGvgC-2bCSkLh-2ntGwK6-2hBo42s-2nd4YWe-2hBjR1A-2hBjksC-2hBoj9m-2nu4aEk-2nDxsMZ-2kdd2tA-2gbzrZC-2gbz6WN-2kddrgS-2n67q2D-2n67q3f-2gbySWc-2gbySWh-XRqpgu-Y7vAtn-2kdd2rw-NPDTJj-2kdd2xt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unisgeneva</a></p>

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Фото © Flickr / unisgeneva

Новая Зеландия вводит санкции против ещё 51 россиянина и 24 должностных лиц, которые связаны с территориями, вступившими в состав РФ. Об этом заявила глава МИД Наная Махута во время пресс-конференции, которую транслировали на телеканале 1News.

"Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории... а также 51 человека, включая Александра Абрамова", — сообщила Махута, имея в виду сталелитейного миллиардера.

Под новозеландскими санкциями также теперь зампредседателя Правительства ДНР Евгений Солнцев, зампредседателя кабмина Херсонской области Владимир Беспалов, глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Рестрикции должны вступить в силу с 12 октября. Новая Зеландия решила ограничить экспорт своих морепродуктов, вина, а также импорт российских водки и икры. Кроме того, ограничительные меры коснутся российских нефти, газа и связанного с ними оборудования. Также Правительство Новой Зеландии продлило пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России.

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Анатолий Симоненко

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