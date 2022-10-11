Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о новых санкциях против России

Новая Зеландия вводит санкции против ещё 51 россиянина и 24 должностных лиц, которые связаны с территориями, вступившими в состав РФ. Об этом заявила глава МИД Наная Махута во время пресс-конференции, которую транслировали на телеканале 1News.

"Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории... а также 51 человека, включая Александра Абрамова", — сообщила Махута, имея в виду сталелитейного миллиардера.

Под новозеландскими санкциями также теперь зампредседателя Правительства ДНР Евгений Солнцев, зампредседателя кабмина Херсонской области Владимир Беспалов, глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Рестрикции должны вступить в силу с 12 октября. Новая Зеландия решила ограничить экспорт своих морепродуктов, вина, а также импорт российских водки и икры. Кроме того, ограничительные меры коснутся российских нефти, газа и связанного с ними оборудования. Также Правительство Новой Зеландии продлило пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России.