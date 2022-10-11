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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 07:03
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Депутат призвал украинских военных предотвратить катастрофу

Депутат Шеремет обратился к украинским военным с призывом взять власть в свои руки

Ради сохранения Украины военные в этой стране должны взять власть в свои руки. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он призвал их свергнуть националистическую верхушку и выйти из-под влияния кураторов с Запада.

"Уверен, что в рядах Украинской армии ещё остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", — сказал РИА "Новости" Шеремет.

По мнению парламентария, сохранить жизнь граждан и страну сможет только приход к власти здравомыслящих сил. Он указал на то, что режим Зеленского "готов отправить украинский народ на заклание". Депутат призвал здравомыслящую часть украинского общества и элиты не позволить нынешнему президенту уничтожить страну.

"Катастрофу ещё можно остановить", — сказал депутат.

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Ранее политолог Юрий Светов выразил надежду на то, что удары по Киеву, Харькову и ряду украинских регионов должны отрезвить власти Украины, которые атаковали Крымский мост, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Арина Родионова
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