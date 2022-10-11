Учёный объяснила, почему перфекционизм — это плохо

Сегодня перфекционизм у многих вызывает восхищение. Он особенно присущ молодым людям, так как на них огромное влияние оказывается извне. Это давление, требующее продемонстрировать свою ценность и превзойти сверстников. А присутствие соцсетей с конца 2000-х годов ускорило эту тенденцию. Изображение других людей в тщательно отобранные моменты их жизни исказило представление об их образе жизни и карьере. Чем опасно такое стремление к перфекционизму, Лайфу рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова.

Специалист подчеркнула, что выделяют три разновидности перфекционизма: направленный на себя, предписанный обществом, ориентированный на других. В профессиональной деятельности, по словам Коноваловой, он нередко используется для описания преданности делу, ориентированности на высокие стандарты на пути к цели. Однако стремление к совершенству может быть и конструктивным, если оно здоровое, отметила эксперт. А вот при патологическом перфекционизме стандарты и притязания становятся завышенными, не соответствующими индивидуальным возможностям.

Хотя перфекционизм сам по себе и не является психическим расстройством, но, как отметила Валерия Коновалова, по данным исследований, высокий уровень перфекционизма коррелирует с депрессией, тревожностью, расстройствами пищевого поведения, умышленным причинением себе вреда, обсессивно-компульсивным расстройством, эмоциональным выгоранием.

"Такие же завышенные требования и ожидания в отношении других людей; человек убеждён в том, что окружающие выставляют высокие ожидания относительно личности, постоянно сравнивает себя с другими людьми, в основном успешными в представлении самой личности; игнорирует собственные успехи и заостряет внимание на неудачах", — рассказала Лайфу Коновалова.

Жизнь по принципу "всё или ничего", страх неудач, по словам специалиста, отнимают много сил и лишают все дела смысла. Человек теряет баланс между работой и личной жизнью. Учёный уточнила, что самым распространённым типом перфекционизма менеджеров может стать их склонность придавать большое значение готовности других стремиться к совершенству. Такие люди начинают требовать от остальных невозможного, а затем злятся на них, когда те не оправдывают ожиданий.