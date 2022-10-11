НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 03:40

Синоптик перечислил "работающие" погодные приметы

Синоптик Синенков пояснил, как примета с красным закатом работает

<p>Закат в Дубне. Фото © Агентство "Москва"</p>

Закат в Дубне. Фото © Агентство "Москва"

Некоторые приметы, связанные с погодой, действительно работают. Так, например, утверждение, что красный закат — предвестник дождя, подкреплено научными фактами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80 процентов воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении. Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок", — пояснил Синенков в интервью радио Sputnik.

Также резкое похолодание в момент проливных дождей, скорее всего, свидетельствует о скором окончании осадков. По словам синоптика, в Северном полушарии циклон с осадками поначалу проявляется в тёплом атмосферном фронте и тёплом воздухе. А вот следующий за циклоном антициклон (либо его гребень) провоцирует резкий рост атмосферного давления и, как следствие, похолодания.

Уборка в непогоду и ещё 6 привычек, которыми мы притягиваем в дом неудачи и бедность

Уборка в непогоду и ещё 6 привычек, которыми мы притягиваем в дом неудачи и бедность

Ранее Лайф рассказывал, что России предрекли превращение в сверхдержаву благодаря Сибири. Дело в том, что через 30 лет она превратится в крупнейший сельскохозяйственный регион.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров