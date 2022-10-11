Синоптик перечислил "работающие" погодные приметы

Некоторые приметы, связанные с погодой, действительно работают. Так, например, утверждение, что красный закат — предвестник дождя, подкреплено научными фактами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80 процентов воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении. Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок", — пояснил Синенков в интервью радио Sputnik.

Также резкое похолодание в момент проливных дождей, скорее всего, свидетельствует о скором окончании осадков. По словам синоптика, в Северном полушарии циклон с осадками поначалу проявляется в тёплом атмосферном фронте и тёплом воздухе. А вот следующий за циклоном антициклон (либо его гребень) провоцирует резкий рост атмосферного давления и, как следствие, похолодания.