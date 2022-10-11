Офицер показал, как готовят мобилизованных в ЗВО
Минобороны: Мобилизованных в ЗВО обучают штурму городских построек
В Западном военном округе мобилизованные на одном из полигонов проходят несколько ступеней обучения. Начинают они с подготовки своего оружия, а заканчивают штурмом здания в составе подразделения. Об этом рассказал офицер управления боевой подготовки ЗВО на видео, которое показало Минобороны РФ.
Подготовка мобилизованных в Западном военном округе. Видео © Минобороны РФ
Огневая и тактическая подготовка мобилизованных идёт каждый день по несколько часов. На ней отрабатывают сценарии реального боя. Занятия в тылу проводят офицеры с боевым опытом. При этом расходуют сотни боеприпасов в минуту.
"Начинается всё с приведения оружия к нормальному бою, чтобы солдат был в бою уверен в своём оружии. Затем переходим к выполнению упражнений стрельб с элементами тактической стрельбы, что даёт солдату понять, как ему взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, как он должен перемещаться и так далее", — рассказал офицер.
Только затем можно переходить к более сложным упражнениям, в числе которых отработка штурма городской постройки в составе отделения. А ещё мобилизованных обучают тактической медицине, классической тактике.
"Мобилизованные работают со всеми видами оружия, которые имеются в подразделении на вооружении, начиная от обыкновенного автомата. Далее гранатомёты, пулемёты, автоматические гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты", — добавил офицер.
Ранее Лайф показывал кадры огневой подготовки мобилизованных военнослужащих, которую они начали в Амурской области. Военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовке, основам связи, а также радиационной, химической и биологической защите.
Минобороны РФ