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11 октября, 03:05

"Завершаем всё штурмом": Офицер показал, как готовят мобилизованных в ЗВО

Минобороны: мобилизованных в ЗВО обучают штурму городских построек

В Западном военном округе мобилизованные на одном из полигонов проходят несколько ступеней обучения. Начинают они с подготовки своего оружия, а заканчивают штурмом здания в составе подразделения. Об этом рассказал офицер управления боевой подготовки ЗВО на видео, которое показало Минобороны РФ.

Подготовка мобилизованных в Западном военном округе. Видео © Минобороны РФ

Огневая и тактическая подготовка мобилизованных идёт каждый день по несколько часов. Они отрабатывают сценарии реального боя. Занятия в тылу проводят офицеры с боевым опытом. При этом расходуют сотни боеприпасов в минуту.

"Начинается всё с приведения оружия к нормальному бою, чтобы солдат был в бою уверен в своём оружии. Затем переходим к выполнению упражнений стрельб с элементами тактической стрельбы, что даёт солдату понять, как ему взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, как он должен перемещаться и так далее", — рассказал офицер.

Только затем можно переходить к более сложным упражнениям, в числе которых отработка штурма городской постройки в составе отделения. А ещё мобилизованных обучают тактической медицине, классической тактике

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных россиян на полигоне в Сибири

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных россиян на полигоне в Сибири

"Мобилизованные работают со всеми видами оружия, которые имеются в подразделении на вооружении, начиная от обыкновенного автомата. Далее гранатомёты, пулемёты, автоматические гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты", — добавил офицер.

Ранее Лайф показывал кадры огневой подготовки мобилизованных военнослужащих, которую они начали в Амурской области. Военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовке, основам связи, а также радиационной, химической и биологической защите.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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