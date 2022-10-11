В Западном военном округе мобилизованные на одном из полигонов проходят несколько ступеней обучения. Начинают они с подготовки своего оружия, а заканчивают штурмом здания в составе подразделения. Об этом рассказал офицер управления боевой подготовки ЗВО на видео, которое показало Минобороны РФ.

Подготовка мобилизованных в Западном военном округе. Видео © Минобороны РФ

Огневая и тактическая подготовка мобилизованных идёт каждый день по несколько часов. На ней отрабатывают сценарии реального боя. Занятия в тылу проводят офицеры с боевым опытом. При этом расходуют сотни боеприпасов в минуту.

"Начинается всё с приведения оружия к нормальному бою, чтобы солдат был в бою уверен в своём оружии. Затем переходим к выполнению упражнений стрельб с элементами тактической стрельбы, что даёт солдату понять, как ему взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, как он должен перемещаться и так далее", — рассказал офицер.

Только затем можно переходить к более сложным упражнениям, в числе которых отработка штурма городской постройки в составе отделения. А ещё мобилизованных обучают тактической медицине, классической тактике.

"Мобилизованные работают со всеми видами оружия, которые имеются в подразделении на вооружении, начиная от обыкновенного автомата. Далее гранатомёты, пулемёты, автоматические гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты", — добавил офицер.