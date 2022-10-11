Во Франции предостерегли США от попыток добиться господства за счёт ЕС
Французский министр Ле Мэр осудил попытки США добиться господства за счёт Европы
Нельзя допустить, чтобы США пытались установить экономическое господство в мире за счёт ослабления Европы, пользуясь конфликтом на Украине. Об этом заявил во время выступления в Национальном собрании министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", — сказал он.
По мнению министра, ситуация, когда Вашингтон продаёт свой сжиженный природный газ Европе в четыре раза дороже, чем своим промышленникам, — неприемлема. Он считает, что экономическое ослабление Европы не должно быть предметом чьих-либо интересов. Ле Мэр подчеркнул необходимость выхода американских партнёров и Европейского континента на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе.
Ранее проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань заявил, что политика Вашингтона, который пытается удержать статус гегемона за счёт Евразии, а в особенности Украины, создаёт угрозу для мировой безопасности.
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