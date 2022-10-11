Во Франции предостерегли США от попыток добиться господства за счёт ЕС

Нельзя допустить, чтобы США пытались установить экономическое господство в мире за счёт ослабления Европы, пользуясь конфликтом на Украине. Об этом заявил во время выступления в Национальном собрании министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.



"Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", — сказал он.

По мнению министра, ситуация, когда Вашингтон продаёт свой сжиженный природный газ Европе в четыре раза дороже, чем своим промышленникам, — неприемлема. Он считает, что экономическое ослабление Европы не должно быть предметом чьих-либо интересов. Ле Мэр подчеркнул необходимость выхода американских партнёров и Европейского континента на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе.