Врач объяснил, в чём большая опасность промокших ног

Люди, которые, промочив ноги, не спешат их высушить и согреть, рискуют подхватить смертельное сердечно-сосудистое заболевание — инфекционный эндокардит. Об этом заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв.

"Есть такая окопная болезнь — инфекционный эндокардит, которая развивается при переохлаждении и сырости. Это как раз к вопросу мокрых ног. Эта патология может развиваться и в домашних условиях. Это очень неприятная и тяжёлая патология. Иногда смертельная", — пояснил Воробьёв в беседе с Ura.ru.

К тому же промокшие ноги могут привести к воспалению внутренних органов, что чревато не только "банальными соплями", но и воспалением лёгких. Также возрастает риск возврата к "давно забытым" болезням: ревматизму, ревматическим атакам, поражению почек. Медик отметил, что есть множество средств, которые могут помочь избежать неприятных последствий, включая специальные бахилы или шерстяные "кусачие" носки, которые быстро согревают ноги и снижают дискомфорт.