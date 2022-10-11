Итальянский доброволец с позывным Спартак, сражающийся на стороне России, возмутился двуличием европейских СМИ, которые игнорируют обстрелы гражданского населения в Донецке со стороны ВСУ.

Как передаёт Giornale, в качестве примера он привёл удар по центру столицы ДНР, нанесённый ВСУ в середине сентября. Европейская пресса тогда не стала распространяться о случившемся.

"Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир", — пояснил Спартак.

По его словам, он сражается на стороне ДНР с 2014 года, потому что "устал от двойных стандартов Запада". Доброволец отметил, что европейские СМИ называют наёмниками всех иностранцев, которые присоединились к российской стороне, но восхваляют всех, кто стреляет и убивает, находясь на стороне Зеленского.