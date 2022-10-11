Во Владивостоке усилены меры безопасности на больших мостах

Во Владивостоке усилены меры безопасности на Золотом (через бухту Золотой Рог) и низководном (через Амурский залив) мостах. Такое решение принято после теракта, совершённого на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.

"На сегодняшний день на объектах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в администрации.

Там пояснили, что подразделение ФГУП "УВО Минтранса России" каждый день проводит осмотр мостов. Также усилен "пропускной и внутриобъектовый режим".