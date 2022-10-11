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11 октября, 01:11

Во Владивостоке усилены меры безопасности на больших мостах

<p>Мост Русский во Владивостоке. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%22Russian_bridge%22_in_Vladivostok_city.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ Баяков Алексей Александрович</p>

Мост Русский во Владивостоке. Фото © Wikipedia / Баяков Алексей Александрович

Во Владивостоке усилены меры безопасности на Золотом (через бухту Золотой Рог) и низководном (через Амурский залив) мостах. Такое решение принято после теракта, совершённого на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.

"На сегодняшний день на объектах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в администрации.

Там пояснили, что подразделение ФГУП "УВО Минтранса России" каждый день проводит осмотр мостов. Также усилен "пропускной и внутриобъектовый режим".

Во Владивостоке есть ещё один большой Мост — Русский (соединяет южную материковую часть города с островом Русский). Он обслуживается ФКУ ДСД "Дальний Восток", и от этого ведомства комментарии пока не поступали.

Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев

Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев

Как сообщал Лайф, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. После этой атаки Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре украинских городов.

Андрей Григорьев

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