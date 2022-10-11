Во Владивостоке усилены меры безопасности на больших мостах
Мост Русский во Владивостоке. Фото © Wikipedia / Баяков Алексей Александрович
Во Владивостоке усилены меры безопасности на Золотом (через бухту Золотой Рог) и низководном (через Амурский залив) мостах. Такое решение принято после теракта, совершённого на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.
"На сегодняшний день на объектах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в администрации.
Там пояснили, что подразделение ФГУП "УВО Минтранса России" каждый день проводит осмотр мостов. Также усилен "пропускной и внутриобъектовый режим".
Во Владивостоке есть ещё один большой Мост — Русский (соединяет южную материковую часть города с островом Русский). Он обслуживается ФКУ ДСД "Дальний Восток", и от этого ведомства комментарии пока не поступали.
Как сообщал Лайф, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. После этой атаки Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре украинских городов.