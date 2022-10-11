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11 октября, 00:35

Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов России по Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов России по Украине выступила за проведение в ближайшие дни экстренного саммита стран – членов НАТО. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Там рассказали, что британский премьер намерена озвучить этот призыв 11 октября на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате. По мнению Трасс, Запад не должен "ни на йоту ослаблять свою решимость" помочь Украине добиться победы над Россией.

Также на этом онлайн-саммите G7 премьер Британии намерена призвать коллег усиливать санкции против России. Ещё одним вопросом на повестке будет энергетическая безопасность.

Небензя: Цель НАТО — победить или ослабить Россию

Небензя: Цель НАТО — победить или ослабить Россию

Лайф рассказывал, что Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Flickr / number10gov

Андрей Григорьев

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