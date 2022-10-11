Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов России по Украине
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов России по Украине выступила за проведение в ближайшие дни экстренного саммита стран – членов НАТО. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
Там рассказали, что британский премьер намерена озвучить этот призыв 11 октября на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате. По мнению Трасс, Запад не должен "ни на йоту ослаблять свою решимость" помочь Украине добиться победы над Россией.
Также на этом онлайн-саммите G7 премьер Британии намерена призвать коллег усиливать санкции против России. Ещё одним вопросом на повестке будет энергетическая безопасность.
Лайф рассказывал, что Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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