Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов России по Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов России по Украине выступила за проведение в ближайшие дни экстренного саммита стран – членов НАТО. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Там рассказали, что британский премьер намерена озвучить этот призыв 11 октября на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате. По мнению Трасс, Запад не должен "ни на йоту ослаблять свою решимость" помочь Украине добиться победы над Россией.