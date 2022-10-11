В ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России
РБК: ЕС оценил новые санкции против России в 123 миллиарда евро
С учётом восьмого пакета санкций, введённого ЕС против РФ, стоимость всех антироссийских ограничений Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд. Как сообщает РБК, следует из материалов Еврокомиссии.
Издание поясняет, что под этой суммой в Брюсселе понимают ущерб от сокращения объёмов двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта) по сравнению с показателями 2021 года.
Так, в ЕС ранее заявляли, что очередной раунд ограничений затронет поставки из России на сумму €7 млрд. ЕС запретил ввоз ещё больших объемов продукции черной металлургии, некоторых химических соединений, косметики и мыла, пластмасс, древесной массы, газетной бумаги, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта и так далее.
Как сообщал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза "загибается производство, наступает деиндустриализация
ТАСС \ Сергей Фадеичев