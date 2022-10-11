В ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России

С учётом восьмого пакета санкций, введённого ЕС против РФ, стоимость всех антироссийских ограничений Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд. Как сообщает РБК, следует из материалов Еврокомиссии.

Издание поясняет, что под этой суммой в Брюсселе понимают ущерб от сокращения объёмов двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта) по сравнению с показателями 2021 года.

Так, в ЕС ранее заявляли, что очередной раунд ограничений затронет поставки из России на сумму €7 млрд. ЕС запретил ввоз ещё больших объемов продукции черной металлургии, некоторых химических соединений, косметики и мыла, пластмасс, древесной массы, газетной бумаги, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта и так далее.