Именно Евросоюз своими руками создал нынешний украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что благополучие ЕС основывалось на дешёвой энергии из России.

"Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она прикрепила к посту снимок с бывшей главой европейской дипломатии британкой Кэтрин Эштон в Киеве.

"Г-н Боррель, ловите на память фото вашей предшественницы, веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, совершённого на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США", — пояснила Захарова выбор этого фото.

Дипломат добавила, что Эштон была представителем страны, которая заранее покинула "тонущий есовский корабль". Теперь же Лондон, как отметила Захарова, "издалека наблюдает за судорогами Брюсселя".