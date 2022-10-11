Захарова напомнила, кто "смастерил кризис" вокруг Украины
Захарова напомнила Боррелю, что ЕС "смастерил своими руками" украинский кризис
Именно Евросоюз своими руками создал нынешний украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что благополучие ЕС основывалось на дешёвой энергии из России.
"Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", — написала Захарова в телеграм-канале.
Она прикрепила к посту снимок с бывшей главой европейской дипломатии британкой Кэтрин Эштон в Киеве.
"Г-н Боррель, ловите на память фото вашей предшественницы, веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, совершённого на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США", — пояснила Захарова выбор этого фото.
Дипломат добавила, что Эштон была представителем страны, которая заранее покинула "тонущий есовский корабль". Теперь же Лондон, как отметила Захарова, "издалека наблюдает за судорогами Брюсселя".
Как рассказывал Лайф, Боррель заявил, что благополучие Евросоюза основывалось на получении дешёвой энергии из России, а теперь же ЕС придётся искать источники энергии внутри своих границ, экономику союза ждёт реструктуризация.
vk.com / mid