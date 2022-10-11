В Госдуме предложили ещё одну меру поддержки мобилизованных

Мобилизованным и добровольцам хотят помочь с оплатой задолженности за коммуналку. Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату Госдумы в ближайшее время. Долги предлагается гасить за счёт региональных бюджетов. По оценкам экспертов, может потребоваться до нескольких миллиардов рублей.

"Речь идёт о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно", — рассказала газете "Известия" заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, выплата будет единовременной. В целом такая поправка в статью 159 Жилищного кодекса РФ перспективна, считают эксперты. Она позволяет устанавливать единовременные выплаты в помощь иным социально незащищённым слоям населения. Специалисты отмечают, что вычислить общую сумму необходимых затрат сложно, однако можно ориентироваться на 1% от общей суммы задолженности граждан за ЖКХ, а это около 7–8 млрд рублей. Речь идёт не о списании долгов, а именно о выплатах, значит, у коммунальщиков не возникнет выпадающих доходов.

Мера может быть распространена и на людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, например потерявших работоспособность или кормильца, рассказали в Комитете ГД по строительству и ЖКХ. По мнению независимого эксперта в этой области, отрасль нуждается в принципиально новом подходе к работе с долгами. Их большую часть уже невозможно взыскать, и давно пора провести амнистию для части граждан и управляющих компаний, полагают эксперты.