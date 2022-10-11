"Это не мой кусал!": В Первоуральске мамы подрались прямо в детском саду

В Первоуральске две "счастливые мамочки ангелочков" затеяли потасовку в детском саду, куда они водят своих двухлетних сыновей. Примечательно, что их малыши не ссорились, а вот чтобы разнять женщин, пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

В Первоуральске две мамы подрались в детском саду. Видео @ "4 канал"

"Ты своему ублюдку покупай намордник, чтобы он моего ребёнка не кусал", — сказала одна из женщин на видео инцидента. Судя по её дальнейшим возгласам, за это высказывание она затем получила по лицу.

Как пишет "Екатеринбург онлайн", конфликт назревал давно, ещё с тех пор, как одна из женщин, Екатерина, подала в суд на садик за то, что её ребёнок вернулся оттуда с царапинами. Встать на защиту садика решила другая мама, Елена, считающая обвинения Екатерины необоснованными. В итоге женщины подрались, а после приезда Росгвардии написали друг на друга заявления, выразив готовность перенести свои баталии в правовое поле.