В России появится синяя разметка на дорогах

С 1 марта следующего года согласно изменениям в ПДД, внесённым Правительством РФ, отечественные дороги "принарядятся" в новые знаки и синюю разметку. Об этом рассказал руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Пока в вопросе платной парковки водителям нужно ориентироваться на специальный знак "Р" с дополнительной табличкой и указанием монеток (10, 15, 20). Со следующего же года символы нанесут на сами знаки, дублируя информацию на асфальте в виде синей разметки.

"Формально это был эксперимент, но все уже привыкли к этим знакам", — пояснил Шумский "Российской газете", имея в виду, что разметка в подобном виде уже применялась в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Владимире и Воронеже.

Также вместе с парковочными совмещёнными знаками появятся обозначения мест зарядки электромобилей и знак запрета на въезд автобусов. Внесены в новые правила и информационные таблички, касающиеся средств индивидуальной мобильности, — будут запрещать или разрешать катание на электросамокатах, моноколёсах и других устройствах.