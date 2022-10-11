Антонов указал США на "красные линии" по Украине

Соединённым Штатам и их союзникам не следует пересекать "красные линии" России в ситуации вокруг украинского конфликта. С таким призывом к ним обратился посол РФ в США Анатолий Антонов. Он прокомментировал реакцию Запада на массированный удар России ракетами по Украине, который, в свою очередь, последовал за терактом на Крымском мосту. В Вашингтоне после этого заявили о намерении продолжить поддержку Киева.

"Не ожидали от администрации иной реакции. Однако воспринимаем заявления американского руководства о намерении поддерживать Зеленского дополнительными поставками ПВН (продукции военного назначения. — Прим. Лайфа), в том числе новейших образцов, как ещё одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта", — приводит посольство комментарий Антонова.

Он подчеркнул, что это, как и другие виды военной поддержки Киева, ведёт к "дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО". На этом фоне посол и призвал США, а также их союзников "не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились".

"Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведёт к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта", — заключил Антонов.