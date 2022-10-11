В России подешевел "мобилизационный набор"

За две недели стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров в России снизилась на 7%. В комплекте учтены инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости. Расходы на них аналитики сравнили за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.

"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", — приводит РИА "Новости" результаты исследования аналитического ресурса "Чек Индекс".

Снижение стоимости аналитики отметили по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей). А вот увеличение наблюдается по по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей, кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубным щёткам (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).

"На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идёт", — заключили аналитики.