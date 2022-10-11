В России подешевел "мобилизационный набор"
Стоимость "мобилизационного набора" в России снизилась до семи тысяч рублей
За две недели стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров в России снизилась на 7%. В комплекте учтены инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости. Расходы на них аналитики сравнили за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.
"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", — приводит РИА "Новости" результаты исследования аналитического ресурса "Чек Индекс".
Снижение стоимости аналитики отметили по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей). А вот увеличение наблюдается по по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей, кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубным щёткам (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).
"На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идёт", — заключили аналитики.
Как ранее писал Лайф, депутат Гурулёв предупредил, что создание частей из мобилизованных граждан займёт не менее двух месяцев. Он пояснил, что на первом этапе предстоит подготовить мобилизационный ресурс, не позволив при этом врагу прорвать оборону ни на одном из участков фронта.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков