Российских водителей предупредили о "штрафе за штраф"

Штраф за нарушение правил дорожного движения необходимо оплатить в течение 60 дней с того момента, как постановление о нём вступило в законную силу. Дополнительно 10 дней даётся на обжалование решения. Если не заплатить в срок, будут применены и другие санкции — "штраф за штраф". Об этом предупредила адвокат Евгения Рыжкова.

В интервью агентству "Прайм" она пояснила, что по закону (а именно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ), непогашенный вовремя штраф увеличивается вдвое. Хотя последствия могут быть и хуже: до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ.

Поэтому Рыжкова советует по возможности свести повторное наказание к начальному штрафу. Для этого нужно предоставить в суде подтверждение оплаты штрафа или сведения, которые подтверждают возможность его оплатить (например, справку о размере зарплаты или 2 НДФЛ). Не помешает принести дипломы, грамоты, медали, характеристики с работы, от участкового или соседей и другие характеристики личности.

Как только штраф оплачен, квитанцию в электронном виде можно отправить на сайт ГИБДД. Бывает, что надёжнее предоставить документ лично в суде или передать должностному лицу, которое вынесло постановление. В идеале это должен быть банковский чек вместо справки из интернет-банка.