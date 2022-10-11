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11 октября, 02:40

Аналитик рассказала, сколько должно быть в "финансовой подушке"

Аналитик Ващелюк: Запасов на "чёрный день" должно хватать на 3-6 месяцев

Особое внимание во время экономической нестабильности нужно уделять формированию денежной массы, "прикрывающей" основные расходы. И сейчас модель её создания изменилась. Об этом рассказала главный аналитик одного из банков Наталья Ващелюк.

"Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия", — рассказала агентству "Прайм" Ващелюк.

Главные принципы формирования денежной "подушки" сегодня — сохранность резервной суммы и оперативность доступа к ней. Неопределённость в отношении финансов сейчас высока из-за геополитических рисков. В таких условиях думать об инвестициях нужно только если есть достаточно сбережений "на чёрный день". Эксперт указала на то, что сумма зависит от средних постоянных трат каждого человека. К примеру, по расчётам Ващелюк, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей. Кроме этого нужно хранить деньги на непредвиденные расходы. По мнению финансиста, может, к примеру, понадобится медицинская помощь, ремонт техники или автомобиля.

"Небольшую часть средств можно хранить в виде наличной валюты, в основном в рублях, но при необходимости следует рассмотреть и валюты других стран, в первую очередь это доллары и валюты дружественных стран", — добавила специалист.

Лучше всего, по словам аналитикаподойдут банковские счета. Если сумма большая. хорошо бы распределить её по нескольким банкам.

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Обложка ©

Freepik \ senivpetro

Арина Родионова

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