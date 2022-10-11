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11 октября, 03:51

"Успели спасти": Крылов раскрыл детали авиакрушения на съёмках "Непутёвых заметок"

Автор "Непутёвых заметок" Крылов: Людей с "нырнувшего" самолёта спасли рыбаки

Падение самолёта во время записи очередного выпуска "Непутёвых заметок" в Калининградской области могло обернуться трагедией. Подробности случившегося рассказал сам автор и ведущий передачи Дмитрий Крылов.

По его словам, воздушное судно сильно кувыркнулось при падении в воду, но все пассажиры остались живы. Было задействовано три самолёта, и, оказывается, съёмочная группа была в двух других.

"Им повезло, и они избежали этой драмы, хотя она могла стать и трагедией, поскольку самолёт сильно кувыркнулся. Но все остались живы, так как людей успели спасти рыбаки", — пояснил Крылов телеканалу "360".

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Как рассказывал Лайф, самолёт во время съёмок передачи неудачно приземлился и буквально воткнулся в водную гладь озера. Этот момент попал в объектив камеры, установленной на другом борту.

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Youtube.com / Дмитрий Крылов

Анатолий Симоненко

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