Военный эксперт назвал этот удар по Украине только началом
Доктор военных наук Сивков: Массированный удар по Украине — это только начало
Массированным ударом по Украине Москва даёт понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков. Он подчеркнул демонстративный характер удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Эксперт указал также на то, что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство страны, целы, по ним не били.
"Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьёзные объекты", — отметил Сивков в интервью РИА "Новости".
Он пояснил, что и для более серьёзного шага у России достаточно ракет. Москва, по его словам, может продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ показало видео с пуском ракет по украинским объектам. Высокоточное оружие большой дальности ударило по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ТАСС / Минобороны РФ