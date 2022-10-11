Массированным ударом по Украине Москва даёт понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков. Он подчеркнул демонстративный характер удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Эксперт указал также на то, что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство страны, целы, по ним не били.

"Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьёзные объекты", — отметил Сивков в интервью РИА "Новости".

Он пояснил, что и для более серьёзного шага у России достаточно ракет. Москва, по его словам, может продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.