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11 октября, 05:11

ФСБ перекрыла межрегиональный наркотрафик в регионы Сибири

Силовики перекрыли канал поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, задержано девять фигурантов, сообщает Управление ФСБ по Томской области.

"Сотрудниками территориальных органов безопасности в Томске задержаны четыре наркокурьера, организовавших канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина", — сказано в записи ведомства.

Фигурантов задержали при получении из тайниковой закладки более двух килограммов наркотика, которые планировали распространить в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Всего в этих регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более семи килограммов синтетического наркотика, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.

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Возбуждено три уголовных дела за приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства их преступлений.

Ранее Совбез РФ уличил украинские спецслужбы в распространении наркотиков на территории России. По данным российского ведомства, они нанимали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению веществ.

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НАК по Томской области

Артур Лапсаков

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