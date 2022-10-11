ФСБ перекрыла межрегиональный наркотрафик в регионы Сибири

Силовики перекрыли канал поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, задержано девять фигурантов, сообщает Управление ФСБ по Томской области.

"Сотрудниками территориальных органов безопасности в Томске задержаны четыре наркокурьера, организовавших канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина", — сказано в записи ведомства.

Фигурантов задержали при получении из тайниковой закладки более двух килограммов наркотика, которые планировали распространить в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Всего в этих регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более семи килограммов синтетического наркотика, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.

Возбуждено три уголовных дела за приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства их преступлений.