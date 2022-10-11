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11 октября, 05:04

В Новосибирской области 8-летний мальчик умер на уроке физкультуры

В Новосибирской области в сокурской школе, что в Мошковском районе, на уроке физкультуры умер восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

10 октября ребёнок наравне с одноклассниками выполнял разминку, в какой-то момент ему стало плохо и он упал. Учитель сразу же вызвал скорую, однако последней не удалось довезти мальчика живым до больницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

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Freepik

Анатолий Симоненко

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