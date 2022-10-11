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10 октября, 23:42

В Костроме 12-летнюю девочку зарезал одноклассник

СКР: В Костроме школьница найдена мёртвой в подъезде

В Костроме одноклассник напал на 12-летнюю девочку с ножом, в результате чего она скончалась. Тело было обнаружено в подъезде с множеством колото-резаных ран. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве рассказали, что вечером 10 октября школьница не вернулась домой и в городе были развёрнуты её поиски. Подключились следователи, полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт".

"Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник. В настоящее время с мальчиком беседуют следователь и сотрудники ПДН", — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. На место преступления выехал глава регионального управления СК РФ и его заместитель.

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СУ СКР по Костромской области

Андрей Григорьев

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