Киев требует от США ракеты и истребители из-за ударов РФ по инфраструктуре

Киев намерен добиться от Вашингтона снятия запрета на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов России по украинским объектам инфраструктуры. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука Конгрессу США.

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль", — приводит издание выдержки из документа.