Киев требует от США ракеты и истребители из-за ударов РФ по инфраструктуре
FP: Киев требует от США снять запрет на поставки ракет ATACMS после российских ударов
Киев намерен добиться от Вашингтона снятия запрета на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов России по украинским объектам инфраструктуры. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука Конгрессу США.
"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль", — приводит издание выдержки из документа.
Кроме того, Стефанчук запросил поставки истребителей F-15 и F-16 для создания "беспилотной зоны" над Украиной и призвал уделить особое внимание передаче систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.