На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС
На Украине сообщили об атаке Ладыжинской ТЭС в Винницкой области
В Винницкой области на Украине атакована Ладыжинская ТЭС, сообщил председатель местной облгосадминистрации Сергей Борзов, передаёт телеграм-канал "Политика страны".
В настоящий момент, указал он, там работают все службы. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.
Кроме того, как уточняет издание, во многих областях страны объявлена воздушная тревога: она звучит в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомировской, Киевской и Черниговской областях.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Сайт ГСЧС Украины