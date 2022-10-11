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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 05:50
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На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС

На Украине сообщили об атаке Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

В Винницкой области на Украине атакована Ладыжинская ТЭС, сообщил председатель местной облгосадминистрации Сергей Борзов, передаёт телеграм-канал "Политика страны".

В настоящий момент, указал он, там работают все службы. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.

Кроме того, как уточняет издание, во многих областях страны объявлена воздушная тревога: она звучит в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомировской, Киевской и Черниговской областях.

Военный эксперт назвал этот удар по Украине только началом
Военный эксперт назвал этот удар по Украине только началом

Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Сайт ГСЧС Украины

Евгения Колесникова
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