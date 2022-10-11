В Китае указали на стремление США извлечь выгоду из конфликта на Украине

Власти Соединённых Штатов хотят извлечь всестороннюю выгоду из конфликта на Украине. Об этом сообщает Global Times.

Указывается, что Вашингтон не интересует прекращение конфликта на Украине, американские власти только подливают масла в огонь. Издание отметило "радикальную риторику" президента США Джо Байдена об угрозе ядерного "армагеддона". Авторы статьи назвали Штаты хулиганами, которые сначала провоцируют до предела, а потом перекладывают ответственность на другую страну, если напряжённость перерастает в кризис.

"У США есть свои расчёты — получить от конфликта всесторонние интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой от них как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности", — говорится в публикации.

Вместе с тем авторы статьи указывают, что США планируют и дальше вбивать клин между мировым сообществом и РФ, втягивать как можно больше стран в свой "антироссийский лагерь". При этом Америка наслаждается эскалацией конфликта, развитие которого зависит совершенно не от того, готов ли Киев сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Вашингтону его продолжение. К тому же, указывает издание, Штаты всегда пытаются выставить себя невинными.

"У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или приуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте", — подчеркнули авторы статьи.