Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Объявленная утром во вторник воздушная тревога распространилась уже по всей территории Украины, пишет телеграм-канал "Политика страны".
"Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги", — сказано в записи.
Уже поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Сайт ГСЧС Украины