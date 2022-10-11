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11 октября, 06:05
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Объявленная утром во вторник воздушная тревога распространилась уже по всей территории Украины, пишет телеграм-канал "Политика страны".

"Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги", — сказано в записи.

Уже поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице.

В областях объявлена воздушная тревога: На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС

В областях объявлена воздушная тревога: На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС

Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Сайт ГСЧС Украины

Артур Лапсаков

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