Зеленский призвал G7 поддержать идею о наблюдателях на границе Украины с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семёрки" (G7) поддержать идею о размещении международных наблюдателей на границе Незалежной с Белоруссией. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренного заседания.

По его словам, Киев не планировал и не будет принимать никаких военных мер в отношении Минска. Зеленский считает, что необходимо полностью "снять нарративы", которые озвучивает белорусский президент Александр Лукашенко, а также предположения о какой-либо угрозе от украинской стороны.