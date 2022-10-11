Зеленский призвал G7 поддержать идею о наблюдателях на границе Украины с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семёрки" (G7) поддержать идею о размещении международных наблюдателей на границе Незалежной с Белоруссией. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренного заседания.
По его словам, Киев не планировал и не будет принимать никаких военных мер в отношении Минска. Зеленский считает, что необходимо полностью "снять нарративы", которые озвучивает белорусский президент Александр Лукашенко, а также предположения о какой-либо угрозе от украинской стороны.
"На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть отработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать нашу инициативу", — сказал он.
Накануне Зеленский на фоне вчерашней серии ракетных ударов по Украине договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Начало ожидается сегодня в 15:00 часов по московскому времени. А сегодня Дмитрий Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией после саммита G7 продолжится.
ТАСС / AP / Ukrainian Presidential Press Office