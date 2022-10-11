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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 15:01
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Орбан рассказал об обещании Путина перед началом СВО на Украине

Орбан: Путин пообещал сделать всё, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом российской спецоперации на Украине. Слова главы венгерского кабмина приводит газета Berliner Zeitung.

"Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает всё, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — рассказал подробности разговора Орбан.

Он также заявил, что считает ошибочной политику американского лидера Джо Байдена, так как, обвиняя Путина, тот зашёл слишком далеко. Подобная тактика не ведёт к миру с Москвой, резюмировал венгерский премьер.

Премьер Венгрии Орбан: Мир на Украине возможен только после переговоров России и США
Премьер Венгрии Орбан: Мир на Украине возможен только после переговоров России и США

Ранее Орбан сообщил, что призвал глав Евросоюза во время саммита в Праге вести переговоры о нерасширении украинского конфликта. Политик подчеркнул, что Будапешт отстоял национальные интересы при принятии восьмого пакета санкций ЕС против России, так как они не коснулись важной для страны сферы энергетики.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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