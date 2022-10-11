Орбан рассказал об обещании Путина перед началом СВО на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом российской спецоперации на Украине. Слова главы венгерского кабмина приводит газета Berliner Zeitung.

"Я был в Москве 5 февраля, и Путин сказал мне, что сделает всё, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — рассказал подробности разговора Орбан.

Он также заявил, что считает ошибочной политику американского лидера Джо Байдена, так как, обвиняя Путина, тот зашёл слишком далеко. Подобная тактика не ведёт к миру с Москвой, резюмировал венгерский премьер.