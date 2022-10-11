Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел и получил отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", — отметил он.
О том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, стало известно 30 сентября. В РПЦ сообщали, что болезнь протекает в лёгкой форме, патриарх лечится в домашних условиях и продолжает работать.
ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси