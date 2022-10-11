НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 14:54

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел и получил отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", — отметил он.

В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

О том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, стало известно 30 сентября. В РПЦ сообщали, что болезнь протекает в лёгкой форме, патриарх лечится в домашних условиях и продолжает работать.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров