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11 октября, 14:53

Учёные обнаружили следы синих кляпов в зубах жертв майя из пещеры "Полуночного ужаса"

<p>Хлопковые волокна в зубах жертв майя. Обложка © <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.3158" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PaleoResearch Institute</a> / Linda Scott Cummings</p>

Хлопковые волокна в зубах жертв майя. Обложка © PaleoResearch Institute / Linda Scott Cummings

Команда учёных из Калифорнийского университета исследовала пещеру "Полуночного ужаса" и обнаружила в зубах останков жертв племени майя синие хлопковые волокна. Результаты исследования они опубликовали в журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Сама пещера, находящаяся на территории Белиза, была найдена в 2006 году, когда туда провалился местный житель. Оказалось, что майя использовали её для жертвоприношений богам в период с 250 по 925 года нашей эры. В ходе исследования внутри было найдено около десяти тысяч целых и фрагментированных костей, а также зубов. В зубах же впервые были обнаружены синие волокна. Специалисты предполагают, что они попали в рот жертвам за несколько дней или недель до их смерти, возможно, майя использовали кляп.

При этом синий цвет играл большую роль в культуре племени, этим пигментом они окрашивали тела жертв. Налёт на зубах, в котором сохранились волокна, был не у всех жертв, поэтому учёные точно не знают, использовался ли кляп при всех жертвоприношениях.

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Артур Лапсаков

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