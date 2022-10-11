Учёные обнаружили следы синих кляпов в зубах жертв майя из пещеры "Полуночного ужаса"

Сама пещера, находящаяся на территории Белиза, была найдена в 2006 году, когда туда провалился местный житель. Оказалось, что майя использовали её для жертвоприношений богам в период с 250 по 925 года нашей эры. В ходе исследования внутри было найдено около десяти тысяч целых и фрагментированных костей, а также зубов. В зубах же впервые были обнаружены синие волокна. Специалисты предполагают, что они попали в рот жертвам за несколько дней или недель до их смерти, возможно, майя использовали кляп.