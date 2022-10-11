ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

Вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", — написал он в телеграм-канале.

Рогов отметил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777. Сообщений о пострадавших не поступало, данные о разрушениях и повреждениях уточняются.