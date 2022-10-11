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11 октября, 14:52

ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

Рогов: ВСУ вновь обстреливают Энергодар, зафиксировано более 20 ударов

Вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", — написал он в телеграм-канале.

Рогов отметил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777. Сообщений о пострадавших не поступало, данные о разрушениях и повреждениях уточняются.

На Украине вышла из строя система Starlink, используемая ВСУ

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Ранее Лайф рассказывал, что Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме. Он уточнил, что дизель-генераторы на АЭС сейчас выключены, станция запитана по ЛЭП с российской стороны.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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