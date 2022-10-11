ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
Рогов: ВСУ вновь обстреливают Энергодар, зафиксировано более 20 ударов
Вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На данный момент зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", — написал он в телеграм-канале.
Рогов отметил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777. Сообщений о пострадавших не поступало, данные о разрушениях и повреждениях уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме. Он уточнил, что дизель-генераторы на АЭС сейчас выключены, станция запитана по ЛЭП с российской стороны.
ТАСС / Сергей Мальгавко