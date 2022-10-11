В Совфеде объяснили, как отразится на россиянах внесение Meta в реестр экстремистов

Решение Росфинмониторинга внести корпорацию Meta* в реестр экстремистских и террористических организаций никак не повлияет на пользователей её социальных сетей. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают", — написал он.

Клишас подчеркнул, что правовая ситуация с момента вынесения решения судом по поводу продуктов Meta никак не изменилась. А ещё сенатор заявил, что ограничений в отношении мессенджера WhatsApp по-прежнему нет.