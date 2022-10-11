В Совфеде объяснили, как отразится на россиянах внесение Meta в реестр экстремистов
Сенатор Клишас: Решение Росфинмониторинга по Meta не меняет ситуацию для пользователей
Решение Росфинмониторинга внести корпорацию Meta* в реестр экстремистских и террористических организаций никак не повлияет на пользователей её социальных сетей. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают", — написал он.
Клишас подчеркнул, что правовая ситуация с момента вынесения решения судом по поводу продуктов Meta никак не изменилась. А ещё сенатор заявил, что ограничений в отношении мессенджера WhatsApp по-прежнему нет.
Напомним, что 21 марта суд признал компанию Meta экстремистской и запретил её деятельность на территории РФ. Под запрет попали также соцсети Facebook* и Instagram*, а на WhatsApp блокировка не распространилась. Сегодня, спустя почти семь месяцев, Росфинмониторинг внёс Meta в реестр экстремистов и террористов.
* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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