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11 октября, 14:20

Одна хуже другой: Главный экономист МВФ предрёк Европе две сложные зимы

Главный экономист МВФ Гуринша спрогнозировал для Европы тяжёлые зимы

Серьёзный экономический кризис в Европе привёл к упадку в энергетической сфере. Поэтому в ближайшие две зимы европейские страны ждут серьёзные трудности, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

"Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет ещё хуже", сказал он.

Он считает, что энергетический кризис стал причиной скачка цен на жильё и блокирует экономическую деятельность.

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"Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года", подчеркнул экономист.

При этом Гуринша считает кризис не временным, а масштабным и постоянным явлением из-за геополитического перераспределения поставок энергоносителей.

Ранее Лайф сообщал о том, что в 2023 году мировой экономике грозит рецессия, а её развитие в Европе замедляется. Об этом заявили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

Обложка ©

Rawpixel

Илья Суриков

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