Одна хуже другой: Главный экономист МВФ предрёк Европе две сложные зимы
Главный экономист МВФ Гуринша спрогнозировал для Европы тяжёлые зимы
Серьёзный экономический кризис в Европе привёл к упадку в энергетической сфере. Поэтому в ближайшие две зимы европейские страны ждут серьёзные трудности, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет ещё хуже", — сказал он.
Он считает, что энергетический кризис стал причиной скачка цен на жильё и блокирует экономическую деятельность.
"Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года", — подчеркнул экономист.
При этом Гуринша считает кризис не временным, а масштабным и постоянным явлением из-за геополитического перераспределения поставок энергоносителей.
Ранее Лайф сообщал о том, что в 2023 году мировой экономике грозит рецессия, а её развитие в Европе замедляется. Об этом заявили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
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