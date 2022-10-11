Одна хуже другой: Главный экономист МВФ предрёк Европе две сложные зимы

Серьёзный экономический кризис в Европе привёл к упадку в энергетической сфере. Поэтому в ближайшие две зимы европейские страны ждут серьёзные трудности, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

"Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет ещё хуже", — сказал он.

Он считает, что энергетический кризис стал причиной скачка цен на жильё и блокирует экономическую деятельность.

"Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года", — подчеркнул экономист.

При этом Гуринша считает кризис не временным, а масштабным и постоянным явлением из-за геополитического перераспределения поставок энергоносителей.