Генерала Российской армии Сергея Суровикина 8 октября назначили на должность командующего группировкой войск в зоне СВО. А уже через два дня всё информационное пространство заполнили новости о ракетных ударах России по объектам инфраструктуры Украины. Как отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, с приходом Суровикина СВО явно перешла в новую фазу.

При этом, как напомнил эксперт, 56-летний сибиряк Суровикин участвует в СВО с самого начала. Как раз именно Херсонское направление, где он командовал, на сегодняшний день является самым успешным. В 2017 году Суровикин также добился значительных успехов — когда возглавлял российскую военную кампанию в Сирии, напомнил Подлесный.

"Есть такое поверье среди солдат и офицеров, что где Суровикин — там победа. Это перефраз выражения "Где Жуков (маршал СССР Георгий Жуков. — Прим. Лайфа) — там победа". И это очень высокая оценка, которая идёт от тех ребят, от наших солдат и офицеров, которые находятся на передовой. Это дорогого стоит", — приводит телеканал "360" слова политолога.

Назначение Суровикина главой командования СВО, по словам эксперта, говорит о создании единого органа управления, контролирующего ситуацию как на линии фронта, так и в тылах. Сейчас все части и подразделения ВС РФ, можно сказать, "собрали в единый боевой кулак", резюмировал Подлесный.