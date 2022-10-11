"Где Суровикин — там победа": Политолог заявил о переходе СВО в новую фазу с назначением нового командующего
Политолог Подлесный: С приходом Суровикина спецоперация перешла в новую фазу
Генерала Российской армии Сергея Суровикина 8 октября назначили на должность командующего группировкой войск в зоне СВО. А уже через два дня всё информационное пространство заполнили новости о ракетных ударах России по объектам инфраструктуры Украины. Как отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, с приходом Суровикина СВО явно перешла в новую фазу.
При этом, как напомнил эксперт, 56-летний сибиряк Суровикин участвует в СВО с самого начала. Как раз именно Херсонское направление, где он командовал, на сегодняшний день является самым успешным. В 2017 году Суровикин также добился значительных успехов — когда возглавлял российскую военную кампанию в Сирии, напомнил Подлесный.
"Есть такое поверье среди солдат и офицеров, что где Суровикин — там победа. Это перефраз выражения "Где Жуков (маршал СССР Георгий Жуков. — Прим. Лайфа) — там победа". И это очень высокая оценка, которая идёт от тех ребят, от наших солдат и офицеров, которые находятся на передовой. Это дорогого стоит", — приводит телеканал "360" слова политолога.
Назначение Суровикина главой командования СВО, по словам эксперта, говорит о создании единого органа управления, контролирующего ситуацию как на линии фронта, так и в тылах. Сейчас все части и подразделения ВС РФ, можно сказать, "собрали в единый боевой кулак", резюмировал Подлесный.
Стратегический разворот: Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине
Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции.
Новости
Столтенберг: НАТО ждёт результатов расследования теракта на "Северных потоках"
сегодня в 14:09
Без серьёзных намерений: Эксперт объяснила кроссовки на ногах президента ОАЭ на встрече с Путиным
сегодня в 14:08
Власти Херсонской области заявили о провале всех попыток контрнаступления ВСУ в регионе
сегодня в 14:05
ТАСС / Сергей Бобылев