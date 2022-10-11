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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 14:10
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Политолог заявил о переходе СВО в новую фазу с назначением нового командующего

Политолог Подлесный: С приходом Суровикина спецоперация перешла в новую фазу

Генерала Российской армии Сергея Суровикина 8 октября назначили на должность командующего группировкой войск в зоне СВО. А уже через два дня всё информационное пространство заполнили новости о ракетных ударах России по объектам инфраструктуры Украины. Как отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, с приходом Суровикина СВО явно перешла в новую фазу.

При этом, как напомнил эксперт, 56-летний сибиряк Суровикин участвует в СВО с самого начала. Как раз именно Херсонское направление, где он командовал, на сегодняшний день является самым успешным. В 2017 году Суровикин также добился значительных успехов — когда возглавлял российскую военную кампанию в Сирии, напомнил Подлесный.

"Есть такое поверье среди солдат и офицеров, что где Суровикин — там победа. Это перефраз выражения "Где Жуков (маршал СССР Георгий Жуков. — Прим. Лайфа) — там победа". И это очень высокая оценка, которая идёт от тех ребят, от наших солдат и офицеров, которые находятся на передовой. Это дорогого стоит", — приводит телеканал "360" слова политолога.

Назначение Суровикина главой командования СВО, по словам эксперта, говорит о создании единого органа управления, контролирующего ситуацию как на линии фронта, так и в тылах. Сейчас все части и подразделения ВС РФ, можно сказать, "собрали в единый боевой кулак", резюмировал Подлесный.

Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине
Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине

Как сообщалось ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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