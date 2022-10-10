Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине Назначение на должность генерал армии получил в непростое время. Его опыт должен помочь в решении самых сложных задач, поставленных перед Вооружёнными силами России на Украине. 69745 69745 Генерал Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Главные новости спецоперации на Украине

8 октября генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации. Многие называют это решение определяющим дальнейший ход СВО и причём в пользу Российской армии. Его боевой опыт и послужной список говорят за себя.

По некоторым слухам, Суровикин получил прозвище Армагеддон в Сирии, где одной из его задач было слаживание войск. Его работа с военной логистикой позволила достичь перелома в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России) и освободить почти 95% территории республики. Генералу Суровикину удалось объединить под единое командование российские подразделения и силы местного ополчения.

Большой военный опыт, несомненно, поможет ему (Суровикину. — Прим. Лайфа) грамотно спланировать ход проведения специальной военной операции на Украине Алексей Леонков Военный эксперт

Важно отметить, что во многом благодаря работе Суровикина в качестве командующего группировкой "Юг" ВСУ не удалось достичь значительных успехов на Херсонщине и в Запорожье. Ближайшая задача генерала на новой должности — слаживание уже действующих в зоне СВО подразделений и вновь прибывших сил.

Командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин и президент России Владимир Путин (слева направо) на российской авиабазе Хмеймим. Сирия. Латакия. 11 декабря 2017 года. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Когда будут брать Николаев

В августе стало известно о расширении географии СВО в немалой степени из-за угрозы поставок Киеву дальнобойного оружия. Было принято решение помимо ДНР и ЛНР освободить Запорожскую и Херсонскую области, тем более что местные жители сами желали видеть себя в составе России. Состоявшиеся в конце сентября референдумы сделали эти территории российскими.

Сегодня одна из задач, стоящих перед Российской армией, — продвижение дальше по фронту после решения первоочередных проблем и купирования наступления противника. По словам военных экспертов, Николаев и Одесса тоже могут быть включены в расширенный вариант спецоперации. Но такой бросок не сделать без снабжения, тем более что после атаки на Крымский мост этот вопрос придётся решать на новом уровне концентрации и интенсивности, с расширением каналов поставки оружия и боеприпасов, по которым расход высок и будет увеличиваться.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и министр обороны Украины Алексей Резников осмотрели одну из переданных украинской стороне зенитных самоходных установок Gepard. 1 октября 2022 года, Одесса, Украина. Фото © Getty Images / Jörg Blank / picture alliance

И как раз генерал Суровикин будет решать эту задачу. С учётом того что он привык работать на результат, за что считается требовательным и жёстким командующим, который ставит на первое место исполнительность и дисциплину, можно ожидать положительной динамики в этом вопросе.

Как работают интернет и разведка на поле боя

В должности командующего группой "Юг" генерал Суровикин освобождал города в первую очередь за счёт грамотных решений. После назначения на должность командующим спецоперацией Суровикин, скорее всего, сделает упор на роль разведки, а также на увеличение интенсивности ударов, в том числе воздушных, по противнику.

Опыт нахождения в должности главкома Воздушно-космических сил РФ (кстати, он остаётся и на этой должности) говорит о том, что увеличится не только роль боевой авиации в СВО, но и будет больший упор на БПЛА. Это подразумевает не только работу на фронте, но и постановку новых задач перед российским военно-промышленным комплексом. Вырастет нагрузка на оборонные предприятия, на фронт поступит больше дронов. В первую очередь таких, как "Герань-2", уже шокировавших украинскую армию своей способностью уничтожать артиллерию, САУ, буксируемые орудия.

Коренной перелом

Генерал Армагеддон Суровикин получил должность командующего в непростое время.

Я могу сравнить Суровикина с "пожарным". Если что-то где-то "горит", его туда назначают. Так было в Сирии, где он повернул ситуацию в нужную сторону Алексей Леонков Военный эксперт

Сейчас "горит" на юге Украины, и велика вероятность того, что Суровикин вскоре потушит пожар, купирует наступление ВСУ. Благодаря этому начнётся наступление ВС РФ на других направлениях. На севере действует подчинённый Суровикина генерал Александр Лапин, с которым они будут координировать действия. Но юг полностью ложится на плечи Суровикина.

Это самое трудное направление на сегодняшний день, но, как отмечают военные эксперты, командование группой "Юг" с июня 2022-го позволило генералу хорошо изучить это направление со всеми его подводными камнями. Можно вспомнить свежие позиции из кейса Суровикина: освобождение Северодонецка, разгром группировки ВСУ вблизи пунктов Горское и Золотое. С учётом того что Минобороны рассекретило имена командующих всех основных направлений, можно предположить, что мы станем свидетелями радикальных изменений на линии столкновения и южное направление будет своего рода локомотивом.

Украинские военные. Фото © ТАСС / AP / Leo Correa

РСЗО HIMARS и Крымский мост

Одна из важнейших задач, стоящих перед новым командующим СВО, — решение вопроса с вражеской тяжёлой артиллерией и высокоточными комплексами. Использование дронов "Герань-2", разработка новых подходов к данному вопросу, интенсификация наступательных действий согласно программе-максимум должны привести к полному уничтожению вражеских "Хаймарсов", M777, быстроходных САУ и других вооружений. Военные эксперты отмечают, что "Герань-2" могут начать использовать на оперативном уровне, сегодня они применяются на стратегической глубине до 250 километров. Украинские гаубичные системы, расчёты РСЗО должны перестать чувствовать себя комфортно на поле боя, и эту задачу может решить новый командующий. В его же силах сделать так, чтобы такие теракты, как взрыв на Крымском мосту, не повторялись и не были возможны вообще.

Для Суровикина должность командующего СВО на Украине — большое испытание. Все поставленные перед ним задачи носят комплексный характер и связаны друг с другом. Генерал армии Суровикин известен системным мышлением, умением отсекать те элементы, из-за которых пробуксовывает работа военной машины, а также способностью включать в военную логистику новые вводные, способствующие увеличению эффективности. Сейчас это важно, как никогда.

Генерал РФ Сергей Суровикин (в центре). Фото © ТАСС / Михаил Метцель Решением какой задачи Суровикин должен заняться в первую очередь? 0 Купировать наступление ВСУ на юге Разобраться со снабжением Обезопасить Крымский мост Захватить Одессу и Николаев

Авторы Сергей Андреев