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Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине

Назначение на должность генерал армии получил в непростое время. Его опыт должен помочь в решении самых сложных задач, поставленных перед Вооружёнными силами России на Украине.

Опубликовано 9 октября 2022, 21:40
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Генерал Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Главные новости спецоперации на Украине

8 октября генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации. Многие называют это решение определяющим дальнейший ход СВО и причём в пользу Российской армии. Его боевой опыт и послужной список говорят за себя.

По некоторым слухам, Суровикин получил прозвище Армагеддон в Сирии, где одной из его задач было слаживание войск. Его работа с военной логистикой позволила достичь перелома в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России) и освободить почти 95% территории республики. Генералу Суровикину удалось объединить под единое командование российские подразделения и силы местного ополчения.

Большой военный опыт, несомненно, поможет ему (Суровикину. — Прим. Лайфа) грамотно спланировать ход проведения специальной военной операции на Украине

Алексей Леонков

Военный эксперт

Большой военный опыт, несомненно, поможет ему (Суровикину. — Прим. Лайфа) грамотно спланировать ход проведения специальной военной операции на Украине
Большой военный опыт, несомненно, поможет ему (Суровикину. — Прим. Лайфа) грамотно спланировать ход проведения специальной военной операции на Украине

Важно отметить, что во многом благодаря работе Суровикина в качестве командующего группировкой "Юг" ВСУ не удалось достичь значительных успехов на Херсонщине и в Запорожье. Ближайшая задача генерала на новой должности — слаживание уже действующих в зоне СВО подразделений и вновь прибывших сил.

Командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин и президент России Владимир Путин (слева направо) на российской авиабазе Хмеймим. Сирия. Латакия. 11 декабря 2017 года. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин и президент России Владимир Путин (слева направо) на российской авиабазе Хмеймим. Сирия. Латакия. 11 декабря 2017 года. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Чем известен новый командующий спецоперацией на Украине
Чем известен новый командующий спецоперацией на Украине

Когда будут брать Николаев

В августе стало известно о расширении географии СВО в немалой степени из-за угрозы поставок Киеву дальнобойного оружия. Было принято решение помимо ДНР и ЛНР освободить Запорожскую и Херсонскую области, тем более что местные жители сами желали видеть себя в составе России. Состоявшиеся в конце сентября референдумы сделали эти территории российскими.

Сегодня одна из задач, стоящих перед Российской армией, — продвижение дальше по фронту после решения первоочередных проблем и купирования наступления противника. По словам военных экспертов, Николаев и Одесса тоже могут быть включены в расширенный вариант спецоперации. Но такой бросок не сделать без снабжения, тем более что после атаки на Крымский мост этот вопрос придётся решать на новом уровне концентрации и интенсивности, с расширением каналов поставки оружия и боеприпасов, по которым расход высок и будет увеличиваться.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и министр обороны Украины Алексей Резников осмотрели одну из переданных украинской стороне зенитных самоходных установок Gepard. 1 октября 2022 года, Одесса, Украина. Фото © Getty Images / Jörg Blank / picture alliance

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и министр обороны Украины Алексей Резников осмотрели одну из переданных украинской стороне зенитных самоходных установок Gepard. 1 октября 2022 года, Одесса, Украина. Фото © Getty Images / Jörg Blank / picture alliance

И как раз генерал Суровикин будет решать эту задачу. С учётом того что он привык работать на результат, за что считается требовательным и жёстким командующим, который ставит на первое место исполнительность и дисциплину, можно ожидать положительной динамики в этом вопросе.

Как работают интернет и разведка на поле боя

В должности командующего группой "Юг" генерал Суровикин освобождал города в первую очередь за счёт грамотных решений. После назначения на должность командующим спецоперацией Суровикин, скорее всего, сделает упор на роль разведки, а также на увеличение интенсивности ударов, в том числе воздушных, по противнику.

Опыт нахождения в должности главкома Воздушно-космических сил РФ (кстати, он остаётся и на этой должности) говорит о том, что увеличится не только роль боевой авиации в СВО, но и будет больший упор на БПЛА. Это подразумевает не только работу на фронте, но и постановку новых задач перед российским военно-промышленным комплексом. Вырастет нагрузка на оборонные предприятия, на фронт поступит больше дронов. В первую очередь таких, как "Герань-2", уже шокировавших украинскую армию своей способностью уничтожать артиллерию, САУ, буксируемые орудия.

Дрон-камикадзе "Герань-2". Фото © Topwar.ru

Дрон-камикадзе "Герань-2". Фото © Topwar.ru

Кто на самом деле командует российской спецоперацией на Украине
Кто на самом деле командует российской спецоперацией на Украине

Коренной перелом

Генерал Армагеддон Суровикин получил должность командующего в непростое время.

Я могу сравнить Суровикина с "пожарным". Если что-то где-то "горит", его туда назначают. Так было в Сирии, где он повернул ситуацию в нужную сторону

Алексей Леонков

Военный эксперт

Я могу сравнить Суровикина с "пожарным". Если что-то где-то "горит", его туда назначают. Так было в Сирии, где он повернул ситуацию в нужную сторону
Я могу сравнить Суровикина с "пожарным". Если что-то где-то "горит", его туда назначают. Так было в Сирии, где он повернул ситуацию в нужную сторону

Сейчас "горит" на юге Украины, и велика вероятность того, что Суровикин вскоре потушит пожар, купирует наступление ВСУ. Благодаря этому начнётся наступление ВС РФ на других направлениях. На севере действует подчинённый Суровикина генерал Александр Лапин, с которым они будут координировать действия. Но юг полностью ложится на плечи Суровикина.

Это самое трудное направление на сегодняшний день, но, как отмечают военные эксперты, командование группой "Юг" с июня 2022-го позволило генералу хорошо изучить это направление со всеми его подводными камнями. Можно вспомнить свежие позиции из кейса Суровикина: освобождение Северодонецка, разгром группировки ВСУ вблизи пунктов Горское и Золотое. С учётом того что Минобороны рассекретило имена командующих всех основных направлений, можно предположить, что мы станем свидетелями радикальных изменений на линии столкновения и южное направление будет своего рода локомотивом.

Украинские военные. Фото © ТАСС / AP / Leo Correa

Украинские военные. Фото © ТАСС / AP / Leo Correa

РСЗО HIMARS и Крымский мост

Одна из важнейших задач, стоящих перед новым командующим СВО, — решение вопроса с вражеской тяжёлой артиллерией и высокоточными комплексами. Использование дронов "Герань-2", разработка новых подходов к данному вопросу, интенсификация наступательных действий согласно программе-максимум должны привести к полному уничтожению вражеских "Хаймарсов", M777, быстроходных САУ и других вооружений. Военные эксперты отмечают, что "Герань-2" могут начать использовать на оперативном уровне, сегодня они применяются на стратегической глубине до 250 километров. Украинские гаубичные системы, расчёты РСЗО должны перестать чувствовать себя комфортно на поле боя, и эту задачу может решить новый командующий. В его же силах сделать так, чтобы такие теракты, как взрыв на Крымском мосту, не повторялись и не были возможны вообще.

Для Суровикина должность командующего СВО на Украине — большое испытание. Все поставленные перед ним задачи носят комплексный характер и связаны друг с другом. Генерал армии Суровикин известен системным мышлением, умением отсекать те элементы, из-за которых пробуксовывает работа военной машины, а также способностью включать в военную логистику новые вводные, способствующие увеличению эффективности. Сейчас это важно, как никогда.

Кто такой генерал Суровикин, назначенный командовать спецоперацией на Украине
Кто такой генерал Суровикин, назначенный командовать спецоперацией на Украине
https://static.life.ru/publications/2022/10/9/491062676008.4398.jpeg

Генерал РФ Сергей Суровикин (в центре). Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Решением какой задачи Суровикин должен заняться в первую очередь?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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