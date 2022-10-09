Кто такой генерал Суровикин, назначенный командовать спецоперацией на Украине Назначение на должность генерал армии получил в непростое время, но его опыта должно хватить, чтобы выполнить все поставленные задачи. 32063 32063 Генерал-полковник Сергей Суровикин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Суровикин и Северодонецк

Днём 8 октября в Минобороны впервые официально сообщили о назначении на должность командующего спецоперацией на Украине. Руководить силами РФ назначили генерала Сергея Суровикина. До этого Суровикин был главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, однако он уже успел отличиться за восемь месяцев проведения СВО на другой должности. Несмотря на то что Суровикин пришёл на должность командующего СВО, будучи главным по Воздушно-космическим войскам, его антитеррористический послужной список вселяет надежду на повышение эффективности российских войск.

Генерал армии участвовал в вооружённом конфликте в Таджикистане, прошёл вторую чеченскую и руководил российской военной операцией в Сирии. За Сирию у Суровикина золотая звезда Героя России, за остальные операции — ордена Святого Георгия IV степени, Мужества и "За военные заслуги", а также целая россыпь различных медалей. 16 июля 2022 года стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин с первых дней "Операции Z" руководил южным флангом Российской армии и отвечал за освобождение таких городов, как Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

Генерал-полковник Сергей Суровикин и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время вручения государственных наград военнослужащим Вооружённых сил РФ, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии. 28 декабря 2017 года. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

По некоторым данным, ещё в Сирии он получил и своё неофициальное прозвище — Армагеддон. По сведениям военных, так его называли подчинённые, ради сохранения жизней которых Суровикин выстраивал всю логистическую систему в армии. Одним из главных достижений генерала стала тактика "огневого вала", которой Российская армия в полной мере пользовалась при штурме Северодонецка и Лисичанска.

Взрыв Крымского моста

Генерал принимает командование группировкой в сложное время. Несмотря на ряд крупных успехов, как в Бахмуте и Соледаре, на некоторых фронтах ощущается серьёзное напряжение. Украинская армия, скопившая резервы и выбравшая два основных направления для удара, периодически наступает и, не считаясь с потерями, пытается продвигаться вперёд. Наиболее активным направлением в этом плане считается юг бывших украинских территорий — на Херсоне и в Запорожье противник сосредоточил особенно крупные силы.

На этом направлении (равно как и на других) на плечи Суровикина, вероятно, ляжет задача по наращиваю объёмов подвозимого боекомплекта и подкреплений. Не секрет, что одной из основных проблем во время боёв высокой интенсивности является быстрый расход снарядов и ракет, жизненно необходимых для работы артиллерии и наземных сил. После атаки на Крымский мост 8 октября эта задача усложняется — теперь придётся не только активно пользоваться основными каналами для снабжения группировки ВС РФ на Украине, но и тщательно продумывать, взвешивать все следующие шаги и планировать боевые операции.

Работа СК РФ на месте пожара на Крымском мосту. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Помимо проблемы с украинским наступлением на юге, которое, по мнению ряда отечественных и зарубежных экспертов, нужно будет рано или поздно купировать, есть и другая сложность. До сих пор не освобождены два русских города на побережье Чёрного моря — Николаев и Одесса. По военным объектам в этой зоне регулярно работает российская артиллерия и ударные беспилотники. Не исключено, что с приходом Суровикина ситуация будет "снята с паузы" и начнёт развиваться, потому что Суровикин, по мнению подчинённых и сослуживцев, "не привык сидеть сложа руки, если задача давно поставлена".

Подчинёнными Суровикина станут его ближайшие соратники — генерал Александр Лапин, в данный момент командующий обороной в Сватово, а также новый главком ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский.

Как изменится тактика России на Украине

Объявление о назначении генерала Суровикина командующим войсками в районе СВО — важное заявление, по которому можно судить об изменениях в подходе сил России к спецоперации на Украине. По некоторым данным, раньше руководство группировками по всему фронту в большинстве случаев замыкалось на Генеральном штабе, то теперь весь контроль и все полномочия будут сосредоточены в руках едва ли не самого опытного генерала с уникальным боевым опытом.

С практической точки зрения за назначением Суровикина стоит ждать и серьёзных изменений в тактике. Поминая Сирию, генерал наверняка увеличит роль авиации и расширит список выполняемых ею задач, поскольку Суровикин всё ещё остаётся главкомом Воздушно-космических сил.

На переднем плане слева направо: министр обороны РФ Сергей Шойгу и генерал РФ Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Генерал РФ Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко Что в первую очередь сделает командующий СВО? 0 Решит вопрос с наступлением ВСУ на юге Решит вопрос с наступлением ВСУ в Донбассе Уволит кого-нибудь за ошибки Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев