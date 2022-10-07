Почему ВСУ ускорили наступление после частичной мобилизации в России Новости о начале частичной мобилизации в России охладили пыл Киева, но одновременно вызвали там панику и спровоцировали поспешные решения руководства. 36885 36885 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Красный Лиман, Давыдов Брод и Херсон на карте

6 октября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за всё время спецоперации. Такая же обстановка, по словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, складывается на Херсонском направлении.

— Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по числу людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть, — подчеркнул глава Администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что на данном направлении ежедневно гибнет до 300 украинских военных. ВСУ лезут напролом, атаки захлёбываются одна за другой, а командиры после гибели одного подразделения просто бросают в бой другое.

По мнению военных экспертов, такая самоубийственная активность Киева связана со стремлением переломить ситуацию за короткий срок, потому что второго шанса на развитие успеха у них уже не будет. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что сейчас ВСУ будут стараться продемонстрировать как можно больше тактических успехов, потому что это даёт им повод давить на западных партнёров, точнее США давят на западных партнёров за счёт этого, чтобы те выделяли деньги, поставляли оружие и наёмников.

Помимо насильно мобилизованных людей в ВСУ наёмников как грязи. Им мы сейчас противопоставляем тактику маневренной обороны с чётким взаимодействием с авиацией и дальнобойной артиллерией — "Малки", 152-миллиметровые орудия и системы залпового огня. Сейчас задача — максимально наносить противнику урон и держать оборону, пока они вытягивают силы на открытые участки и вылезают из укреплённых районов Алексей Леонков Военный эксперт

Таким способом уничтожались основные силы ВСУ под Красным Лиманом и Давыдовым Бродом, и точно так же идёт планомерное перемалывание украинской армии в Херсонской области.

Перегруппировка войск РФ на Украине

В последние недели российская сторона несколько раз сообщала о перегруппировке войск. По словам экспертов, ничего таинственного и тем более неправильного в таких шагах нет. Это стандартная процедура, необходимая для сохранения жизней российских солдат и для подготовки решающего удара. Скоро на фронт поступит подкрепление, воинские части будут доукомплектованы — и уже освобождённые территории будут под контролем, а у регулярных войск появится возможность сконцентрировать усилия там, где это необходимо. При этом некоторые оставленные деревни не имеют военного значения: мирных жителей там давно нет, а удержать территории с боем ради боя не имеет смысла.

По словам ряда экспертов и официальных лиц, с начала СВО время работает на Россию, и коренным образом эта ситуация не поменялась. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что позиции ВС РФ сейчас укрепляются, со стороны противника же фиксируется отступление на отдельных участках, в частности, в Артёмовске, который ВСУ могут оставить в ближайшие недели из-за дефицита людей, техники и боеприпасов.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьёзно в районе Кременной, и по той же опять информации, которую мне дают ребята с мест, у противника нет шансов, — поделился глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Краснолиманское направление сейчас самое сложное и самое болезненное, но линия фронта стабилизируется, пусть и в очень непростых условиях.

— И я всё же склоняюсь к тому, что сейчас наши подразделения смогут с учётом исправления ошибок, которые реально были, не пропустить противника. Что позволит выиграть время, чтобы мы в полной мере смогли сконцентрироваться на подготовке и слаживании резервов, которые подходят, которые сейчас находятся на территории ДНР и ЛНР, — отметил Пушилин.

По его словам, с учётом увеличенного количества поставляемого боекомплекта в скором времени ВС РФ смогут вернуть ситуацию к привычному для России темпу освобождения территорий наших республик.

— Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман. Безусловно, для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну, и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики, впрочем, и все освобождённые территории в рамках новых субъектов Российской Федерации, — резюмирует глава ДНР Денис Пушилин.

Сразу после сделанных Пушилиным заявлений стало известно, что 208-й казачий полк пошёл в наступление на Красный Лиман, и в ходе наступления был освобождён населённый пункт Диброва, через который пыталась наступать украинская армия.

Даже на Западе критически оценивают эйфорию Киева, связанную с Красным Лиманом. Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что временное взятие под контроль Красного Лимана украинскими военными ещё не означает переломного момента в ходе конфликта.

Карта спецоперации на Украине

Без проблем и ошибок не обошлось — это понимают и официальные лица, и военные эксперты, и обычные граждане страны. Ошибки и недочёты — часть любой военной операции, любого конфликта. Когда военная машина приводится в действие, вскрываются старые проблемы, на них накладываются новые ошибки. Всё, что случается, приходится исправлять на ходу, параллельно боевым действиям. Это нормально, особенно если понимать переспективу и трезво оценивать шансы противника: наступление ВСУ выдыхается, а после того как оно закончится, украинская армия окажется в состоянии цугцванга. Так называют положение, когда не делать ходов нельзя, но каждый следующий ещё сильнее вредит текущей ситуации.

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— Мы должны пережить эту фазу. Кто-то будет использовать ситуацию, чтобы кричать про власть, кто-то будет решать под шумок свои задачи, пытаясь двигать фигуры на шахматной доске, кто-то будет тыкать пальцем, приговаривая: "А мы говорили..." И только когда пена начнёт оседать, [всем станет понятно], что урок окончен, — подчеркнул командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский.

Такие непростые периоды случаются в любой армии мира, даже у американцев. Если вспомнить американские кампании последних десятилетий — Ирак, Афганистан, — даже не копая глубоко, станет понятно, что там ошибок было допущено гораздо больше.

Какие-то оргвыводы сделаны и делаются, я думаю, в ближайшее время мы о них услышим и узнаем. Исправляются и другие ошибки: к примеру, ведётся активная работа по изменению позиционных районов. Инженерная техника сейчас роет не один–два рубежа, как это было раньше, а три–четыре. Это нормально Алексей Леонков Военный эксперт

Нужно отметить, что сейчас важнейший рубеж находится в районе города Сватово. Там ВС РФ выравнивают и создают новую линию обороны. Как раз те самые три–четыре рубежа, о которых Лайфу рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Все разговоры Киева о том, что ВСУ скоро займут Сватово и откроют выход на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, — блеф и попытка посеять панику. Разумеется, лёгким сражение за Сватово не будет, но преждевременная радость ВСУ уже не раз обходилась украинской армии в сотни жизней за одну попытку штурма.

Частичная мобилизация в России

По мнению военных экспертов, спешка ВСУ с наступлением объясняется просто: в Генштабе Украины понимают, что войска утрачивают наступательный потенциал. Для того чтобы "давить массой" на Донбасс и Юг, противнику пришлось оставить такие районы, как Киев, Чернигов, Харьков, Днепропетровск, Краматорск и Славянск. На стратегические участки обороны противником были брошены беспрецедентные силы, но когда они закончатся, больше подпитывать наступательный потенциал будет неоткуда.

Сейчас в наступлении участвуют формирования с комплектацией 80–90% от штата. При этом, по некоторым данным, потери на передовой у противника приближаются к 45–50%. Это порог, за которым войсковое формирование считается подавленным и должно быть либо доукомплектовано, либо расформировано. До пересечения его осталось совсем немного, и в случае необходимости быстро вернуться в Киев или Чернигов эти подразделения уже не смогут.

Многое свидетельствует в пользу того, что ВСУ действуют так, будто для них есть только сегодня, а завтра не существует. В соцсетях распространилось видео, на котором бойцы 125-й бригады ВСУ жалуются на проблемы с командованием и делают скандальные заявления. Помимо рассказов о жестоких расправах над мирными жителями (командиры требуют закидывать гранатами погреба частных домов, где от обстрелов прячутся гражданские), есть свидетельство о том, что украинское командование требует добивать собственных раненых, чтобы избежать сложностей при эвакуации. В таких условиях наступление может быть только одноразовым. Когда начнётся наступление Российской армии (а оно начнётся обязательно), давать отпор будет фактически нечем и некем. И в Киеве это хорошо понимают.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Когда наступит перелом в пользу Армии России? 0 Когда приедут первые мобилизованные Когда будет задействована вся Армия России Когда будет применено тактическое ядерное оружие

Авторы Сергей Андреев