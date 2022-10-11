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11 октября, 14:09

Столтенберг: НАТО ждёт результатов расследования теракта на "Северных потоках"

Пока не стоит делать какие-либо заключения по терактам на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", а лучше дождаться результатов расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идёт расследование. Я думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения", — сказал он.

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Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.

Обложка ©

Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Светлана Оперук

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