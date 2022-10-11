Столтенберг: НАТО ждёт результатов расследования теракта на "Северных потоках"
Пока не стоит делать какие-либо заключения по терактам на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", а лучше дождаться результатов расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идёт расследование. Я думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения", — сказал он.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.
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Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL