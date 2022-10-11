Столтенберг: НАТО ждёт результатов расследования теракта на "Северных потоках"

Пока не стоит делать какие-либо заключения по терактам на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", а лучше дождаться результатов расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идёт расследование. Я думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения", — сказал он.