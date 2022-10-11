Без серьёзных намерений: Эксперт объяснила кроссовки на ногах президента ОАЭ на встрече с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришёл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в кроссовках, чтобы подчеркнуть, что по итогам переговоров подписание каких-либо документов не планируется. Об этом Лайфу рассказала доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Мелкумян.

"Конечно, такая форма одежды производит довольно странное впечатление. Может быть, таким образом президент хотел подчеркнуть, что встреча именно неофициальная и она не должна привести к каким-то серьёзным соглашениям, договорённостям, встреча, сугубо необходимая для обсуждения каких-то вопросов, но не более того", — сказала эксперт.