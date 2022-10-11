Без серьёзных намерений: Эксперт объяснила кроссовки на ногах президента ОАЭ на встрече с Путиным
Востоковед Мелкумян объяснила, почему президент ОАЭ выбрал кроссовки на встречу с Путиным
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Путиным в кроссовках. Обложка © Kremlin.ru
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришёл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в кроссовках, чтобы подчеркнуть, что по итогам переговоров подписание каких-либо документов не планируется. Об этом Лайфу рассказала доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Мелкумян.
"Конечно, такая форма одежды производит довольно странное впечатление. Может быть, таким образом президент хотел подчеркнуть, что встреча именно неофициальная и она не должна привести к каким-то серьёзным соглашениям, договорённостям, встреча, сугубо необходимая для обсуждения каких-то вопросов, но не более того", — сказала эксперт.
Сейчас, добавила Мелкумян, многие страны Персидского залива не желают обострять отношения с Вашингтоном, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, что невыгодно Соединённым Штатам. При этом они хотят, чтобы конфликт России и США поскорее закончился, но так как не в силах повлиять на это, то нужно выступать как ответственные державы, стремящиеся к миру.
Напомним: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
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