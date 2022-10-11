Путин: Действия России и ОАЭ в ОПЕК+ направлены на стабилицацию мировых рынков
Россия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) активно работают в рамках ОПЕК+, и их действия не направлены против кого-либо. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.
В Петербурге состоялась встреча Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию. Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы", — сказал глава российского государства.
Он также подчеркнул, что действия Москвы и Абу-Даби направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости