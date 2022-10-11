Путин: Действия России и ОАЭ в ОПЕК+ направлены на стабилицацию мировых рынков

Россия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) активно работают в рамках ОПЕК+, и их действия не направлены против кого-либо. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.

"Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию. Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы", — сказал глава российского государства.