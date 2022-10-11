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11 октября, 11:50

В Кремле негативно восприняли объявление СБУ в розыск российских политиков

Москва негативно воспринимает объявление Службой безопасности Украины в розыск российских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно воспринимаем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, министра обороны Сергея Шойгу, командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, а также ряд других политиков, парламентариев и представителей военной сферы РФ.

"Надо было что-то пролепетать": В Совфеде объяснили, зачем СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову

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Unsplash

Александр Юнашев

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