В Кремле негативно восприняли объявление СБУ в розыск российских политиков
Москва негативно воспринимает объявление Службой безопасности Украины в розыск российских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно воспринимаем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, министра обороны Сергея Шойгу, командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, а также ряд других политиков, парламентариев и представителей военной сферы РФ.
"Надо было что-то пролепетать": В Совфеде объяснили, зачем СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову
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