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11 октября, 11:49

Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией после саммита G7 продолжится

Западные страны продолжат конфронтацию с Россией после саммита "Большой семёрки". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться", — сказал он.

СМИ узнали, о чём попросит Зеленский на встрече G7

СМИ узнали, о чём попросит Зеленский на встрече G7

Накануне Зеленский на фоне вчерашней серии ракетных ударов по Украине договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Начало ожидается сегодня в 15:00 часов по московскому времени.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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