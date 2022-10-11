Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией после саммита G7 продолжится

Западные страны продолжат конфронтацию с Россией после саммита "Большой семёрки". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться", — сказал он.