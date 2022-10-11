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Опубликовано 11 октября 2022, 11:42
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В Ростовской области продолжается обучение мобилизованных

Появилось видео подготовки мобилизованных в Ростовской области

В Ростовской области проходят тренировки мобилизованных в Южном федеральном округе. В ходе обучения бойцов, в частности, учат управлять БМП-3 и вести огонь из новейших АК-12, которые были модернизированы в 2022 году. Занятия проходят по программе подготовки под руководством инструкторов, имеющих богатый боевой опыт.

Тренировки мобилизованных в Ростовской области. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мы уже неделю осваиваем данную технику, в том числе и навыки стрельбы. Все ребята хвалят инструкторов и саму технику. Всё устраивает, никаких сложностей", — отметил один из мобилизованных.

Кроме того, с бойцами проходят занятия по защите от химических веществ. Их использование запрещено Женевским протоколом, но отравляющие вещества часто применяют на производствах, поэтому угроза их распространения реальна в случае атаки одного из предприятий. В ходе занятий мобилизованные учатся создавать зоны задымления, использовать РДГ различного назначения.

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Ранее Лайф рассказывал о наиболее востребованной военной специальности при мобилизации в Москве. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане обеспечиваются необходимым обмундированием, размещаются в комфортных условиях в штатном режиме, уточнили в столичном военкомате.

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Кадр из предоставленного Лайфу видео

Наталья Исакова
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