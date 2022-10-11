В Ростовской области проходят тренировки мобилизованных в Южном федеральном округе. В ходе обучения бойцов, в частности, учат управлять БМП-3 и вести огонь из новейших АК-12, которые были модернизированы в 2022 году. Занятия проходят по программе подготовки под руководством инструкторов, имеющих богатый боевой опыт.

Тренировки мобилизованных в Ростовской области. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мы уже неделю осваиваем данную технику, в том числе и навыки стрельбы. Все ребята хвалят инструкторов и саму технику. Всё устраивает, никаких сложностей", — отметил один из мобилизованных.

Кроме того, с бойцами проходят занятия по защите от химических веществ. Их использование запрещено Женевским протоколом, но отравляющие вещества часто применяют на производствах, поэтому угроза их распространения реальна в случае атаки одного из предприятий. В ходе занятий мобилизованные учатся создавать зоны задымления, использовать РДГ различного назначения.