Росфинмониторинг внёс Meta в реестр экстремистов и террористов
Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства.
В перечне организация обозначается как Meta Platforms Inc.
Ранее Лайф рассказывал, что из списка экстремистов и террористов был исключён блогер Юрий Хованский. С этого момента ему вновь разрешено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Unsplash