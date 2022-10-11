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11 октября, 11:40

Росфинмониторинг внёс Meta в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства.

В перечне организация обозначается как Meta Platforms Inc.

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Ранее Лайф рассказывал, что из списка экстремистов и террористов был исключён блогер Юрий Хованский. С этого момента ему вновь разрешено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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