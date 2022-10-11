Росфинмониторинг внёс Meta в реестр экстремистов и террористов

Ранее Лайф рассказывал, что из списка экстремистов и террористов был исключён блогер Юрий Хованский. С этого момента ему вновь разрешено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.